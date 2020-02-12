12 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor yarı final için sahaya çıkıyor

Trabzonspor rotasyona hazırlanıyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

, Ziraat  Çeyrek Finali’nde yarın ’a konuk olacak. Bordo-mavililer, 5-0’ın rövanşında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ziraat 'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında 'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesine çıkacak. , ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

ÇİMŞİR'DEN ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Sörloth da cezalı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği ve diğer oyuncularını ise dinlendireceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası takıma katılan iki stoper Manuel da Costa ile Manoel Messias'ın da bu maçta ilk kez forma giymeleri bekleniyor.

Trabzonspor'un gözü liderlikte

RAKİP FENERBAHÇE

Bu arada, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan - Serkan, Messias, Da Costa, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Bilal, Muhammet

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler
CEZALI: Sörloth

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