Guilherme transferini yorumladı! "Doğru karar verdim"

Devre arası transfer döneminin son gününde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a giden Guilherme, transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak bordo-mavili ekibe imza atan Guilherme, yeni takımında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bordo-mavililerde iyi bir arkadaşlık olduğunu ve herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.