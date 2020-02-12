12 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Guilherme transferini yorumladı! "Doğru karar verdim"

Transferini yorumladı! Doğru karar verdim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Devre arası döneminin son gününde ekiplerinden 'dan 'a giden Guilherme, transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'dan ayrılarak bordo-mavili ekibe imza atan Guilherme, yeni takımında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bordo-mavililerde iyi bir arkadaşlık olduğunu ve herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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