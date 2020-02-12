Şimdi moda Çimşir

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeni teknik adamı Hüseyin Çimşir ile farklı bir kimliğe büründü. İlk yarının sona ermesiyle göreve getirilen Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, 3 lig maçını kayıpsız geçip 9 puan topladı ve zirvenin en iddialı takımı haline geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeni teknik adamı Hüseyin Çimşir ile farklı bir kimliğe büründü. İlk yarının sona ermesiyle göreve getirilen Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, 3 lig maçını kayıpsız geçip 9 puan topladı ve zirvenin en iddialı takımı haline geldi. Peki 40 yaşındaki hoca neler yaptı, takımda neleri değiştirdi?



EN İYİ SAVUNMA HÜCUM

Son haftalarda takım ofansif olarak verimli bir dönem geçiyor. Üç maçta 10 gol atmasına rağmen 36 gollük pozisyona giren Karadeniz devi, toplu halde hücum ve defans yapmaya çalışıyor. Bu konuda da başarılı olmuş durumda.



BEKLERİ DEFANSTA TUTTU

Ofansif anlamda takıma oldukça fazla katkı veren sol bek Filip Novak ve sağ bek Joao Pereira'yı her pozisyonda ileri çıkmamaları konusunda uyaran Hüseyin Çimşir, tehlikeli gelişebilecek ataklarda oyuncuları defansta tutmaya başladı.



BİREYSEL KATKI ARTTI

Özellikle kaleci Uğurcan ile savunmadaki Campi'nin son dönemdeki artan performansı da takımın daha az gol yemesinde önemli bir katkı sağladı. Ndiaye'nin de katılmasının ardından ofans hattı ile orta saha arasındaki kopukluk önemli oranda giderildi.



PAS OYUNU ODAKLI

Atağı pas beraber dizayn eden bir anlayış var. Burada Mikel'e önemli sorumluluklar verildi. Savunmadan çıkan her topu almaya çalışan Mikel, böylelikle rakibi üzerine çekerken kanat oyuncularına da ileri çıkmaları için zaman yaratıyor.



REKABETİ KIZIŞTIRDI

Yeni transferler Bilal, Guilherme, Ndiaye, Da Costa ve Messias'ın gelmesi ile üst düzey bir rekabet yaşanıyor. 5 oyuncunun da forma savaşına girmesi nedeniyle mevcut kadrodakiler formalarını korumak için çok daha fazla performans sergiliyor, daha çok çalışıyor.