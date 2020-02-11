Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
Trabzonspor, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor, sakat futbolcular Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf Sarı ile ilgili açıklama yaptı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Üç oyuncumuzun tedavi sürecinde olduğunu belirten M. Hakan Ayaz, "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi.
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