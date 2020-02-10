10 Şubat 2020, Pazartesi

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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, son 5 haftayı kazanarak zirve yolunda kayıpsız ilerledi. 1 maç eksiğiyle lider Demir Grup Sivasspor'un 1 puan gerisinde, 2. sırada yer alan bordo-mavili ekip, istatistiklerde de Süper Lig'e damga vurdu. Fırtına, lider olmasa da 1 maç eksiğiyle "gizli lider" konumunda gözüküyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 15:05
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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken Sivasspor 42 puanla lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi Trabzonspor 41 puanda bulanırken, Başakşehir 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan ligde bu sene fırtına gibi esen Trabzonspor, istatistiklerle göz dolduruyor.

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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

41 PUANLA GİZLİ LİDER
Süper Lig'in zirvesinde Fırtına esiyor... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Trabzonspor son olarak Gençlerbirliği engelini 2 golle geçti, puanını 41'e yükseltti.

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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

SİVASSPOR'UN 1 PUAN GERİSİNDE
Karadeniz devi, puan durumunda şu anda lider Sivasspor'un 1 puan gerisinde duruyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle Yeni Malatya karşılaşması ertelenen Bordo-Mavililer'in bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Fırtına, ligin gizli lideri olarak kabul ediliyor.

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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

EN İYİ AVERAJA SAHİPLER
Aldığı sonuçlarla değil futboluyla da takdir kazanan Trabzonspor istatistiklerde de dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Fırtına attığı 45 golle tek başına ligin en skoreri olurken, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya'yla beraber en az gol yiyen 2. ekibi konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi böylece en iyi averaja (+25) sahip takım da oluyor. Şampiyonluğun yolunun geçtiği deplasmanlarda ise Bordo-Mavililer, en çok puan (18) toplayan ekip olarak zirvede yer alıyor.

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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

EN FAZLA GALİBİYET ALAN
Bordo-Mavililer oynadığı 20 maçın 12'sini kazandı. Maç eksiği olmasına rağmen ligde Fırtına'dan daha fazla galibiyet alan bir takım yok.

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