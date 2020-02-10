10 Şubat 2020, Pazartesi
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Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, son 5 haftayı kazanarak zirve yolunda kayıpsız ilerledi. 1 maç eksiğiyle lider Demir Grup Sivasspor'un 1 puan gerisinde, 2. sırada yer alan bordo-mavili ekip, istatistiklerde de Süper Lig'e damga vurdu. Fırtına, lider olmasa da 1 maç eksiğiyle "gizli lider" konumunda gözüküyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 15:05
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