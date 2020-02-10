Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...

EN İYİ AVERAJA SAHİPLER

Aldığı sonuçlarla değil futboluyla da takdir kazanan Trabzonspor istatistiklerde de dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Fırtına attığı 45 golle tek başına ligin en skoreri olurken, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya'yla beraber en az gol yiyen 2. ekibi konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi böylece en iyi averaja (+25) sahip takım da oluyor. Şampiyonluğun yolunun geçtiği deplasmanlarda ise Bordo-Mavililer, en çok puan (18) toplayan ekip olarak zirvede yer alıyor.