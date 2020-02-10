10 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un golcü dörtlüsü

Trabzonspor'un 'kare as'ları!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in 21. haftasını 1 maç eksiğiyle 41 puanla 2. sırada kapatan, 45 golle de ligin en golcü takımı olan 'da, gollerin büyük bölümünü Alexander Sörloth, , ve dörtlüsünden geldi.

Sezon başında İngiltere'nin Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, 16 golle takımının en golcü oyuncusu olurken ligde de gol krallığında Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilk sırada yer aldı.

Nijeryalı futbolcu 8 golle ikinci sırada yer alırken kaptan ve İngiliz oyuncu de dörder golle skora katkı verdi.

Bu dört oyuncu, 45 golün 32'sine imza atarak bordo-mavili takımının gollerinin yüzde 71'ini kaydetti.

10 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

'un 4 oyuncusu ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı.

'de fileleri 32 kez havalandıran bordo-mavili takımın 4 oyuncusu, gol sayısı bakımından, Gaziantep FK (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Hes Kablo Kayserispor (21), Yukatel Denizlispor (21), (21), Fraport TAV Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), İttifak Holding Konyaspor'u (16) geride bıraktı.

4 OYUNCUNUN GOLLERİ

Sörloth, Beşiktaş, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa (sezonun ilk yarısında), Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanan ikinci maçta 3 gol attı.

Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği maçlarında birer, Kasımpaşa maçında da 2 gol kaydetti.

Kaptan Sosa, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er gol atarken az süre almasına karşın İngiliz golcü Daniel Sturridge ise Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor maçında da 2 golle skora katkı yaptı.

PUANA BÜYÜK KATKI

Trabzonspor'da Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle de bordo-mavili takımın zirve yarışında yer almasını sağladı.

Karadeniz ekibi, bu dört futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34'ünü toplamayı başardı.

Trabzonspor, bu futbolcuların gol attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı (ikinci yarı) 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni (ikinci yarı) 2-0 yendi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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