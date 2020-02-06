06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Messias güç depoluyor

Messias güç depoluyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

transferlerden Messias, Türkiye'ye alışmaya çalışıyor.

transferlerden Messias, Türkiye'ye alışmaya çalışıyor. İlk kez Brezilya dışına çıkan ve teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Uyku, jetlag problemleri var, onu çözmeye çalışıyoruz" dediği 29 yaşındaki Brezilyalı stoper ile özel olarak ilgileniliyor. Messias, dün normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde ekstra bir çalışma daha yaptı.
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