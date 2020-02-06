Costa’dan gol şov

Bordo-mavili takımın yeni transferi Manuel Da Costa, dünkü idmanın ilgi odağı oldu.

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Bordo-mavili takımın yeni transferi Manuel Da Costa, dünkü idmanın ilgi odağı oldu. Stoper olmasına rağmen daha önce oynadığı kulüplerde golcü kimliğiyle de tanınan 33 yaşındaki Faslı dün mesafe tanımaksızın şutlar çekti ve kalecileri çaresiz bıraktı. Teknik heyetin de bu istekli ve hazır görüntüsüyle ilgiyle takip ettiği Costa, G.Birliği maçında forma giyebilir.