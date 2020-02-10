10 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kupada rotasyon

Kupada rotasyon
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

heyet, kupada rotasyona gidecek. , hafta içerisinde BB Erzurumspor ile oynayacakları rövanş maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

heyet, kupada rotasyona gidecek. , hafta içerisinde BB Erzurumspor ile oynayacakları rövanş maç ında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. ilk maçı 5-0 kazanarak yarı finali büyük ölçüde garantilemişti.

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