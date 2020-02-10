10 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Sörloth: O tekmeler beni bile sinirlendirdi
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Karadeniz ekibinin yıldızı Alexander Sörloth, kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmenin üzüntüsünü yaşıyor. Golcü futbolcu, Gençlerbirliği'li Baiano'nun kendisine üst üste attığı tekmeler sonrası canının yandığını ve kasti bir hareket yapıldığını düşündüğü için böyle bir reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.
Sörloth, "Normalde sakin biriyim. Ama oradaki pozisyon çok sakin kalınabilecek bir pozisyon değildi. Takımımı eksik bıraktığım için üzgünüm. Ancak maçın ardından ayağımın halini görünce cidden daha çok korktum. Futbol oynuyoruz, bu kadar sert hareketleri yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...