Guilherme ile 67 dakika

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Guilherme kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından Hüseyin Çimşir tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Guilherme kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından Hüseyin Çimşir tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.