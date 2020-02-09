09 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Guilherme ile 67 dakika

Guilherme ile 67 dakika
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

devinin yeni transferlerinden kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.

devinin yeni transferlerinden kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.

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