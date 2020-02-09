Fırtına dış sahada da affetmiyor!

Bordo-mavili takım hem evinde hem de deplasmanda bu sezon buldozer gibi... Trabzonspor en son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında aldı, ardından hiç kaybetmedi.

Dün Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de zirveye çıkan Karadeniz devi, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor'u Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak ve bu maçın rövanşını almaya çalışacak.



MUTLU OLDUK

Karadeniz devinin stoperlerinden Hüseyin Türkmen, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç savunmacı, "Zor bir maçı kayıpsız geçtik. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.