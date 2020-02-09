09 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Da Costa dün siftah yaptı

Da Costa dün siftah yaptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Fırtına'nın hocası , G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. transfer Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi.

Fırtına'nın hocası , G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. transfer Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi. Yeni transfer Manuel Da Costa dün 21 kişilik kadroda yer aldı. Ekuban, Erce, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroda yoktu.

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