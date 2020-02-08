Hüseyin Çimşir: Zirveye çıkmalıyız

Hüseyin Çimşir: Gençlerbirliği maçını da kesinlikle kazanmak zorundayız. Rakibimize tabii ki saygı duyacağız ama kendi oyunumuzu sergilediğimiz takdirde istediğimizi alacağımızı düşünüyorum.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi. 40 yaşındaki hoca, "Fenerbahçe'den 3 puan almamız ligdeki iddiamızı, Erzurumspor galibiyeti ise kupaya olan hasretimizi gösteriyordu. Futbolcularımın azmini ve hırsını gördükçe heyecanım çok daha artıyor. Ancak maç maç düşünmek zorundayız. Bu nedenle Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak zorundayız. Rakibimize saygı duyacağız ama kendi oynumuzu sergilediğimiz takdirde istediğimizi alacağımızı düşünüyorum. Yoğun maç trafiği nedeniyle çok fazla taktik antrenman yapma şansımız olmuyor ancak oyuncularımızın özverisi ile bu süreci de en az hasarla atlatıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

ÇİMŞİR İLK PEŞİNDE

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedeflerine ilerleyen Trabzonspor, 40 yaşındaki hocası ile bugün Gençlerbirliği karşısında deplasmandaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Çimşir ile sahasında ilk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden, üç büyük rakibe karşı oynanan ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen bordo-mavililer, bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor. Çimşir yönetiminde oynadığı 2 maçtan 6 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bugün de galip gelerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Çimşir'in tek düşüncesi 3 puan almak.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Trabzonspor, G.Birliği maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavili kafile, akşam saatlerinde havayoluyla Ankara'ya gitti.



SARI ALARM

Süper Lig'de zorlu bir sürece giren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından kart konusunda dikkatli olmalarını istedi. Karadeniz devinde Pereira, Hosseini, Campi, Nwakaeme ve Obi Mikel'in yanı sıra yeni transfer Guilherme'nin de 3 sarı kartı bulunuyor. Futbolcularını uyaran Çimşir de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç teknik adam bir sarı kart görmesi durumunda Sivasspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.