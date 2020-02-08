Trabzonspor'da yetiştir ve sat devri

Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki yıllarda futbolcu alıp satarken para kaybeden kulüp yerine artık altyapısından yetiştirdiği oyuncularla para kazanan kulüp haline geldiklerini söyledi.

Transfer dönemlerinde kadro mühendisliğini ön planda tuttuklarını belirten Ağaoğlu, "Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon euro'yu buluyor. Trabzonspor'un felsefesi, planı ve de programı, altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanmak ve pazarlamak olmalıdır. Daha fazla emlak ve enerji işleri ile uğraşmamak gerek" ifadesini kullandı.