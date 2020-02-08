08 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yetiştir ve sat devri

Trabzonspor'da yetiştir ve sat devri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Başkan Ahmet , önceki yıllarda futbolcu alıp satarken para kaybeden kulüp yerine artık altyapısından yetiştirdiği oyuncularla para kazanan kulüp haline geldiklerini söyledi.

Transfer dönemlerinde kadro mühendisliğini ön planda tuttuklarını belirten , "Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon euro'yu buluyor. 'un felsefesi, planı ve de programı, altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanmak ve pazarlamak olmalıdır. Daha fazla emlak ve enerji işleri ile uğraşmamak gerek" ifadesini kullandı.

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