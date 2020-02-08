08 Şubat 2020, Cumartesi
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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i
Süper Lig'in formda takımı Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, 8 senelik deplasman galibiyeti hasretini dindirmenin peşinde. Her iki teknik adam da kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 00:49
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