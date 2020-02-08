08 Şubat 2020, Cumartesi

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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

Süper Lig'in formda takımı Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, 8 senelik deplasman galibiyeti hasretini dindirmenin peşinde. Her iki teknik adam da kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 00:49
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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan Trabzonspor, bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği engelini geçip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

Hüseyin Göçek'in yöneteceği zorlu mücadele 17.00'de başlayacak. Karadeniz devi, Ankara'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu dönemin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkentte 8 yıldır kazanamıyor.

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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR

İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi Trabzonspor'un dış ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

5 MAÇLIK SERİ

Bordo-mavililer, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti. Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da Fenerbahçe'yi sahasında 2-1'le geçerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.

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Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

SON YENİLGİ 136 GÜN ÖNCE

Fırtına, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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