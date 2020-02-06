Hedef çifte kupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

İYİSİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor , 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, Süper Lig'de de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider DG Sivasspor 'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor. En son 2009-10'da Şanlıurfa'da F.Bahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devi, 9 sezondur kupaya hasret. Fırtına 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz yıla 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı. Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.

24 YILIN ZİRVESİNDE

Bordo-mavililer, 20. haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Fırtına, Süper Lige bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 41 gol gönderirken, 1995-96 sezonunda 20 maçta 48 gol kaydetmişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon fileleri 41 kez sarsarak son 24 sezonun en gollü dönemini elde etti. Karadeniz devi, maç başına ise 2.3 gol ortalaması gibi inanılmaz bir istatistik elde etmeyi başardı.



5 MAÇ 13 GOL ATTI

Karadeniz devi bu sezon Türkiye Kupası'nda 5 maça çıkarken rakiplerine 13 gol attı. Sadece deplasmanda oynanan Denizlispor maçında fileleri sarsamayan Fırtına; BB Erzurumspor'u 5-0, Altay'ı 4-1 ve 2-1, Denizlispor'u da 2-0 yendi.