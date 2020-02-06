06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Başsağlığı mesajı

Başsağlığı mesajı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

kulübü, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı.

kulübü, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı. Mesajda, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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