Alexander Sörloth Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Trabzonspor'un durdurulamayan forveti Alexander Sörloth için bomba bir iddia ortaya atıldı. Norveçli golcü meğer 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüş. İşte detaylar...

Trabzonspor'da bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkan Alexander Sörloth, bordo-mavililere 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Norveçli golcünün 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Johan Elmander'in, Sörloth'u sarı-kırmızılılara önerdiği ve o dönem maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Cimbom'un bu transferi gerçekleştiremedi belirtildi.

YÖNETİM PİŞMAN

Milliyet'in haberine göre; o dönem Crystal Palace'den Gent'e kiralanan ve sonrasında Trabzonspor'a gelen genç futbolcunun, transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Galatasaray yönetiminin pişmanlık yaşadığı belirtildi.