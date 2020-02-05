05 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Alexander Sörloth Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Bomba iddia! Sörloth Galatasaray'ın...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

'un durdurulamayan forveti için bomba bir iddia ortaya atıldı. Norveçli golcü meğer 2 yıl önce 'ın kapısından dönmüş. İşte detaylar...

'da bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkan , bordo-mavililere 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Norveçli golcünün 2018 yılında 'ın radarına girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın eski golcüsü 'in, 'u sarı-kırmızılılara önerdiği ve o dönem maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Cimbom'un bu transferi gerçekleştiremedi belirtildi.

185 milyonluk 5 yıldız bir Gomis etmedi

YÖNETİM PİŞMAN

Milliyet'in haberine göre; o dönem 'den Gent'e kiralanan ve sonrasında Trabzonspor'a gelen genç futbolcunun, transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Galatasaray yönetiminin pişmanlık yaşadığı belirtildi.

MAÇ SONUCU l Trabzonspor 5-0 BB. Erzurumspor | ÖZET

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