Alexander Sörloth Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
Trabzonspor'un durdurulamayan forveti Alexander Sörloth için bomba bir iddia ortaya atıldı. Norveçli golcü meğer 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüş. İşte detaylar...
Trabzonspor'da bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkan Alexander Sörloth, bordo-mavililere 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Norveçli golcünün 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği belirtildi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Johan Elmander'in, Sörloth'u sarı-kırmızılılara önerdiği ve o dönem maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Cimbom'un bu transferi gerçekleştiremedi belirtildi.
YÖNETİM PİŞMAN
Milliyet'in haberine göre; o dönem Crystal Palace'den Gent'e kiralanan ve sonrasında Trabzonspor'a gelen genç futbolcunun, transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Galatasaray yönetiminin pişmanlık yaşadığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...