05 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Nwakaeme golle dönüş yaptı

Nwakaeme golle dönüş yaptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

'un yıldızı Anthony Nwakaeme, cezası nedeniyle F.Bahçe maçında yoktu.

'un yıldızı Anthony Nwakaeme, kırmızı kart cezası nedeniyle F.Bahçe maçında yoktu. Dün 11'e dönüş yaptı. Yine mükemmel oynadı. Ndiaye'nin asistinde nefis bir vuruşla meşin yuvarlağı 90'a yollayıp golünü attı.

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