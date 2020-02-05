05 Şubat 2020, Çarşamba
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Guilherme resitali
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Karadeniz ekibinin transferin son günü renklerine kattığı Guilherme ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı.
Karadeniz ekibinin transferin son günü renklerine kattığı Guilherme ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı. Brezilyalı yıldız, 3 golü hazırladı. İlkinde Sörloth'a kornerden asisti yaptı. İkincisinde Sturridge'e sert kesti Yusuf Acer kendi kalesine yolladı. 4. golde de yine müthiş ortaladı. Bu kez Merthan topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesini avladı.
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