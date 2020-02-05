05 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Guilherme resitali

Guilherme resitali
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

 ekibinin transferin son günü renklerine kattığı ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı.

ekibinin transferin son günü renklerine kattığı ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı. Brezilyalı yıldız, 3 golü hazırladı. İlkinde Sörloth'a kornerden asisti yaptı. İkincisinde Sturridge'e sert kesti Yusuf Acer kendi kalesine yolladı. 4. golde de yine müthiş ortaladı. Bu kez Merthan topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesini avladı.

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