05 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Cech’ten bile iyi

Cech’ten bile iyi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Leicester’ın scoutı Congerton, milli eldiven için “Gördüğüm en iyi kalecilerden birisi” dedi. Newton cevap verdi: Uğurcan, Cech’ten bile çok daha iyi bir kaleci.

Kaleci Uğurcan Çakır, dev takımları mest ediyor. 23 yaşındaki eldiven, F.Bahçe derbisini tribünden izleyen Leicester'ın scoutı Lee Congerton'ın başını döndürdü. Congerton, maç bitimi soluğu yardımcı antrenörü Newton'ın yanında aldı. 'de Newton'la beraber 5 yıl çalışan Galli scout, "Hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden birisi. Liverpool'un 25 milyon euro verdiği kaleci kim diye merak ediyordum" dedi. Newton da Uğurcan'ın baş döndürücü seviyede birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi. Newton'ın, Congerton'a, "Bu kadar çabuk öğrenen, kendine güvenen ama alçak gönüllü bir kaleciyle hiç çalışmadım. Cech'in en iyi kaleci olduğunu düşünüyordum ama bu genç ondan daha iyi" dediği belirtildi. Congerton ayrıca Sörloth için de "'taki oyuncuyla aynısı mı diye kendine sordum. Ancak karşısındaki defans çok zayıftı" yorumunu yaptı.

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