05 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Uğurcan dünyayı salladı

Uğurcan dünyayı salladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen Uğurcan, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen Uğurcan, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki eldiven, İnstagram'da 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında Matheus, Pentke, Lloris, Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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