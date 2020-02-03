Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek
Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Badou Ndiaye, Guilherme ve Daniel Sturridge, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından ırkçı saldırılara maruz kalan takım arkadaşları Obi Mikel'e sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla destek verdiler.
Ligin 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel, karşılaşmanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tarafında ırkçı saldırılara maruz kaldı.
Trabzonspor Kulübü, konuyla alakalı olarak gereken işlemlerin başlatıldığını açıklarken, Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Badou Ndiaye, Guilherme ve Daniel Sturridge, Instagram hesaplarından #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaparak, takım arkadaşlarına destek verdiler.
İşte o paylaşımlar:
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