31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Miniklerden Trabzonspor idmanına ziyaret

Miniklerden idmana ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar ve öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi. Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
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