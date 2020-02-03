03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yenileriyle göz dolduruyor! Guilherme...

Trabzonspor yenileriyle göz dolduruyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

devre arasında kadrosunu adeta yenilemiş ve eksik bölgelerini takviyelerle kapatmıştı. maçında sahada olan Ndiaye taraftarlardan tam not aldı. Ayrıca bordo-mavili ekipte yeni de süre aldı ve bordo-mavililerde ilk resmi maçına çıktı.

Transferin son gününde Manuel da Costa ve Messias ile birlikte 'a imza atan , karşılaşmasında Yusuf Sarı'nın yerine girmişti.

Sahada olduğu süre boyunca takımını hareketlendiren ve ileri uçta top tutan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağladığını göstermişti.

28 yaşındaki oyuncu dev karşılaşma sonrasında teknik ekip tarafından tebrik edildi.

İstanbul'a geçit yok haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Erzurumspor’u ağırlıyor Trabzonspor Erzurumspor’u ağırlıyor
Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı
Ligde zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu Ligde zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör