Trabzonspor yenileriyle göz dolduruyor! Guilherme...

Trabzonspor devre arasında kadrosunu adeta yenilemiş ve eksik bölgelerini takviyelerle kapatmıştı. Fenerbahçe maçında sahada olan Ndiaye taraftarlardan tam not aldı. Ayrıca bordo-mavili ekipte yeni transfer Guilherme de süre aldı ve bordo-mavililerde ilk resmi maçına çıktı.

Transferin son gününde Manuel da Costa ve Messias ile birlikte Trabzonspor'a imza atan Guilherme, Fenerbahçe karşılaşmasında Yusuf Sarı'nın yerine girmişti.

Sahada olduğu süre boyunca takımını hareketlendiren ve ileri uçta top tutan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağladığını göstermişti.

28 yaşındaki oyuncu dev karşılaşma sonrasında teknik ekip tarafından tebrik edildi.