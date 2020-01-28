28 Ocak 2020, Salı
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Trabzonspor'dan Theophile bombası!
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb’de olan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine’yi gündemine aldı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne düşük bir satın alma bedeli öneren bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kariyerinde Rennes, Cardiff ve Saint- Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun esas mevkiinin stoper olmasına rağmen savunmanın her iki kanadında da oynayabildiği ifade edildi. Theophile bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi ve iki de asist yaptı.
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