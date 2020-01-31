Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferleri Guilherme, Manuel da Costa ve Manoel Messias ile resmi sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı toplu imza töreninde Guilherme ile 1.5 yıl kiralık, Da Costa ile 1 yıl opsiyonlu yarım sezon ve Messias ile 2 yıl opsiyonlu yarım sezonluk mukavele imzalandı.