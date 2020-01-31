31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu da antrenmanı ziyaret etti.

'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası 'nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan 'un eski futbolcu 'nın doğum günü kutlandı.

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