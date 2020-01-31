31 Ocak 2020, Cuma
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Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, Fenerbahçe'yi bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray filelerini sarsan Norveçli forvet, sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor.
24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya 4, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e 1'er gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili forma altında Süper Lig'de 15 gole ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.
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