31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor

Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, 'yi bekliyor. ve filelerini sarsan Norveçli forvet, sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor.

24 yaşındaki futbolcu, 'ya 4, , ve 'e 1'er gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili forma altında 'de 15 gole ulaşan Sörloth, 'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.
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