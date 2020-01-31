31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor evinde kral

Trabzonspor evinde kral
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, Stadı'nda çok sert esiyor. ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana 'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında 'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. 'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, 'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı! Anlaşma tamam Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı! Anlaşma tamam
Manoel Messias Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler Manoel Messias Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler
Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör