30 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kritik gün

Trabzonspor'da kritik gün
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

, yıldız futbolcusu ’nin kırmızı kartının iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Nijeryalı oyuncu, olumlu yanıt gelirse derbisinde oynayacak.

temsilcisinin 'nda Denizlispor'u elediği maçta rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim'e taşımıştı. 'nun bugün kararını vermesi bekleniyor. yönetimi geçmişteki emsal kararları göstererek Nwakaeme'nin kırmızı kartının iptalini istiyor. Camia olumlu karar çıkacağı yönünde bir hayli umutlu.

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