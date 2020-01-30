Trabzonspor'da kritik gün
Trabzonspor, yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme’nin kırmızı kartının iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Nijeryalı oyuncu, olumlu yanıt gelirse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.
Karadeniz temsilcisinin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u elediği maçta Anthony Nwakaeme rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim'e taşımıştı. Tahkim Kurulu'nun bugün kararını vermesi bekleniyor. Trabzonspor yönetimi geçmişteki emsal kararları göstererek Nwakaeme'nin kırmızı kartının iptalini istiyor. Camia olumlu karar çıkacağı yönünde bir hayli umutlu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...