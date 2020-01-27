27 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un transfer hedefi Dragovic olmadı!

Trabzonspor'a stoper transferinde kötü haber!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Harıl harıl stoper arayan adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü.

Harıl harıl stoper arayan adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü. Scout ekibi 28 yaşındaki savunmacı için olumlu rapor vermesine rağmen mali şartlar oluşmayınca Avusturyalı oyuncunun transferi dolduruldu. Bordo-mavililer şartlar değişirse bu transfere yönelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu isyan etti! Lanet olsun öyle 3 puana Ağaoğlu isyan etti! "Lanet olsun öyle 3 puana"
Falcao'dan sakatlık açıklaması Falcao'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor'dan Fenerbahçe sert cevap! Trabzonspor'dan Fenerbahçe sert cevap!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör