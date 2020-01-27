Trabzonspor'un transfer hedefi Dragovic olmadı!

Harıl harıl stoper arayan Trabzonspor adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü.

Harıl harıl stoper arayan Trabzonspor adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü. Scout ekibi 28 yaşındaki savunmacı için olumlu rapor vermesine rağmen mali şartlar oluşmayınca Avusturyalı oyuncunun transferi dolduruldu. Bordo-mavililer şartlar değişirse bu transfere yönelecek.