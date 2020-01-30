31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaşma sağladı! Manuel da Costa kimdir?

Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı! Anlaşma tamam
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Ara döneminde son güne girilirken transfer çalışmalarını hızlandıran 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, adı ile de anılan Faslı stoper Manuel da Costa ile her konuda anlaşma sağladı.

'in ilk 19. haftasında topladığı 35 puanla maç eksiğiyle dördüncü sırada bulunan , transferde şaha kalktı. Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu takviyelerinin ardından BtcTurk forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, Cruzeiro'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Manoel Messias'ı da 'a getirdi.

Brezilyalı stoperin yanına bir takviye daha yaparak savunma hattını güçlendirmek isteyen Fırtına, 'ın da gündeminde yer alan Manuel da Costa ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre Faslı futbolcu, bugün Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 'den 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ekiplerinden 'e transfer olan Costa, devre arasında serbest kalmıştı.

MANUEL DA COSTA KİMDİR?

Tam adı Manuel Marouan da Costa Trindade Senoussi olan futbolcu, 6 Mayıs 1986 tarihinde Fransa'nın Saint-Max kentine dünyaya geldi. Futbola Nancy altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel kariyerine adım atan Faslı oyuncu, ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formalarını da giydi. PSV, Fiorentina, Sampdoria, , , Nacional ve Olimpiakos takımlarında da top koşturan Costa, son olarak Al Ittihad formasını giydi. Portekiz vatandaşlığı da bulunan ve Fas ile 31 maça çıkan Costa'nın güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro.

Manoel Messias Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

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