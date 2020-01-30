Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaşma sağladı! Manuel da Costa kimdir?
Ara transfer döneminde son güne girilirken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, adı Galatasaray ile de anılan Faslı stoper Manuel da Costa ile her konuda anlaşma sağladı.
Süper Lig'in ilk 19. haftasında topladığı 35 puanla maç eksiğiyle dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, transferde şaha kalktı. Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu takviyelerinin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, Cruzeiro'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Manoel Messias'ı da Trabzon'a getirdi.
Brezilyalı stoperin yanına bir takviye daha yaparak savunma hattını güçlendirmek isteyen Fırtına, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Manuel da Costa ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre Faslı futbolcu, bugün Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'e transfer olan Costa, devre arasında serbest kalmıştı.
MANUEL DA COSTA KİMDİR?
Tam adı Manuel Marouan da Costa Trindade Senoussi olan futbolcu, 6 Mayıs 1986 tarihinde Fransa'nın Saint-Max kentine dünyaya geldi. Futbola Nancy altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel kariyerine adım atan Faslı oyuncu, ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formalarını da giydi. PSV, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacional ve Olimpiakos takımlarında da top koşturan Costa, son olarak Al Ittihad formasını giydi. Portekiz vatandaşlığı da bulunan ve Fas Milli Takımı ile 31 maça çıkan Costa'nın güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro.
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