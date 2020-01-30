30 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Manoel Messias ile anlaştı! Manoel Messias kimdir?

Trabzonspor'a Brezilyalı stoper! Anlaşma sağlandı...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

çalışmalarını sürdüren bir transferde daha sona geldi. Bordo mavili ekip Cruzeiro’nun Brezilyalı stoperi ile anlaşma sağladı.

Ara dönemi çalışmalarına son sürat devam eden 'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, stoper transferinde sona geldi. Bordo mavili ekip, Cruzeiro'dan Manoel Messias ile prensipte anlaşıldı.

MESAJI GÖNDERMİŞTİ

Birkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.

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MANOEL MESSİAS KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde Brezilya'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur. Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer oldu. Geçen sene ise Corinthians'a kiralandı. Sözleşmesi 31.12.2020'de sona eriyor. Boyu 1.81 olan 29 yaşındaki stoper bir lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı.

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