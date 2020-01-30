Trabzonspor Guilherme ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ile anlaştı. Yıldı futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili ekip bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilyalı yıldız Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

Yıldız futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

GUİLHERME KİMDİR?

21 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'nın Tres Rios kentinde dünyaya gelen Guilherme'nin tam adı Guilherme Costa Marques'tir. Futbola Portekiz'in Braga kulübünde başlayan ve burada profesyonel olan 27 yaşındaki futbolcu; Vizela, Gil Vicente ve Ole Brasil formaları giydikten sonra Legia Warszawa'ya transfer oldu. 220 bin euroya bonservisi alınan tecrübeli futbolcu, İtalya kariyerine ise Benevento ile adım attı. Geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Kariyerinde 291 maça çıktı ve 41 gol atıp 46 da asist yaptı. Kariyerinde 4 Polonya ligi ve 3 de Polonya Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Guilherme Yeni Malatyaspor formasıyla 61 karşılaşmada yer aldı. 12 gol attı ve 13 de asist gerçekleştirdi.