29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Theophile bekleyişi!

Theophile bekleyişi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Transfer döneminin sonu yaklaşırken Fırtına, ’in 30 yaşındaki stoperi için bastırıyor. Hırvatlardan cevap bekleniyor.

Karadeniz Fırtınası orta sahasını Badou Ndiaye, kanadını ise Bilal Başacıkoğlu ile güçlendirmişti. Stoper de arayan bordomavililer birçok isimle görüştü ancak hiçbirini imza aşamasına getiremedi. Son olarak Kevin Theophile-Catherine ile temas kuran , kulübü 'den cevap bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bittiği için Karadeniz ekibi Dinamo Zagreb'e düşük bir bedel önermişti. Hırvat kulübünden en geç bugün cevap bekleniyor. Lille'in stoperi Adama Soumaoro ile ilgilenen bordo-mavililer bu transferde olumlu bir ilerleme kaydedemeyince rotasını Theophile'e kırmıştı. Fırtına son ana kadar fırsat transferi kovalayacak.
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