27 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Newton sahaya indi

Newton sahaya indi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Karadeniz Fırtınası devre arasında saha içine önemli transferler yaparken, kulübeye de çok önemli bir ismi getirmişti. Trabzonspor’a ’den gelen ‘ aklı’ Eddie Newton ilk idmana çıktı. birlikte gelecek inşa edecek.

'de 'ın yardımcısı olan Eddie Newton, Londra'dan ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. 48 yaşındaki adamı öncelikle teknik direktör ve ekibiyle tanıştı. Newton, Çimşir'den hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Ardından da eşofmanları giyerek sahaya indi. Newton, bordo-mavili oyuncularla da tanıştı. İngiliz çalıştırıcı antrenmanı dikkatle takip etti. Notlarını toparladı.

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