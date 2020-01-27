Newton sahaya indi

Karadeniz Fırtınası devre arasında saha içine önemli transferler yaparken, kulübeye de çok önemli bir ismi getirmişti. Trabzonspor’a Chelsea’den gelen ‘futbol aklı’ Eddie Newton ilk idmana çıktı. Hüseyin Çimşir birlikte gelecek inşa edecek.

Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton, Londra'dan ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. 48 yaşındaki futbol adamı öncelikle teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibiyle tanıştı. Newton, Çimşir'den hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Ardından da eşofmanları giyerek sahaya indi. Newton, bordo-mavili oyuncularla da tanıştı. İngiliz çalıştırıcı antrenmanı dikkatle takip etti. Notlarını toparladı.