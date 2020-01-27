Fenerbahçe startı verildi

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.