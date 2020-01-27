27 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fenerbahçe startı verildi

Fenerbahçe startı verildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

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