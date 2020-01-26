26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sturridge’ye yakın takip

Sturridge’ye yakın takip
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan Daniel Sturridge'nin durumu henüz net değil.

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan Daniel Sturridge'nin durumu henüz net değil. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ünlü İngiliz futbolcu ile çık yakından ilgileniyor. Her fırsatta doktordan bilgi alan 40 yaşındaki hoca, zaman zaman Sturridge ile de görüyüşor
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