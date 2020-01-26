Sturridge’ye yakın takip

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan Daniel Sturridge'nin durumu henüz net değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan Daniel Sturridge'nin durumu henüz net değil. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ünlü İngiliz futbolcu ile çık yakından ilgileniyor. Her fırsatta doktordan bilgi alan 40 yaşındaki hoca, zaman zaman Sturridge ile de görüyüşor