26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ekuban için seferberlik

Ekuban için seferberlik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban bir sakatlık daha yaşıyor.

Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban bir sakatlık daha yaşıyor. Ganalı yıldız kasık bölgesinden ağrılar çekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun cumartesi günkü Fenerbahçe derbisinde hazır hale gelmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor
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