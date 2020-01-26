Ekuban için seferberlik

Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban bir sakatlık daha yaşıyor.

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Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban bir sakatlık daha yaşıyor. Ganalı yıldız kasık bölgesinden ağrılar çekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun cumartesi günkü Fenerbahçe derbisinde hazır hale gelmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor