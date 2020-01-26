26 Ocak 2020, Pazar
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BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR
Uğurcan Çakır ile Erce Kardeşler'in saha dışında imrenilen bir dostlukları var. Erce, her lig karşılaşmasından önce mevkidaşını motive ediyor. Uğurcan da Erce'nin forma giydiği mücadelelerden önce ona büyük destek veriyor. Maçların bitiminde de onu ilk tebrik eden isim oluyor.
Bu kale geçilmez
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Trabzonspor’da Uğurcan da Erce de gösterdikleri performansla camiayı memnun ediyor. Hüseyin Çimşir iki iyi kaleciye sahip oldukları için mutlu.
Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizli-spor'u elediği mücadelede kaleci Erce Kardeşler müthiş bir performans göstermişti. 25 yaşındaki eldivenin performansı camiayı da memnun etti. Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır'ı kadrosunda bulunduran Fırtına'nın yedek kalecisi Erce'nin de üst düzey performans sergilemesi bordo-mavilileri gururlandırıyor. Kaledeki bu büyük rekabet Hüseyin Çimşir'i de sevindiriyor. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Uğurcan'ı birinci kaleci olarak kullanmaya devam edecek. Çimşir, Uğurcan'ın yokluğunda gözü kapalı şekilde Erce'ye de güvenmenin lüksünü yaşıyor. Uğurcan ile Erce'nin giriştikleri rekabetin yanı sıra saha dışında çok iyi arkadaş olmaları da Trabzonluların keyfini artırıyor.
BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR
Uğurcan Çakır ile Erce Kardeşler'in saha dışında imrenilen bir dostlukları var. Erce, her lig karşılaşmasından önce mevkidaşını motive ediyor. Uğurcan da Erce'nin forma giydiği mücadelelerden önce ona büyük destek veriyor. Maçların bitiminde de onu ilk tebrik eden isim oluyor.
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