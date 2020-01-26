26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Bu kale geçilmez

Bu kale geçilmez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Trabzonspor’da Uğurcan da Erce de gösterdikleri performansla camiayı memnun ediyor. iki iyi kaleciye sahip oldukları için mutlu.

Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizli-spor'u elediği mücadelede kaleci Erce Kardeşler müthiş bir performans göstermişti. 25 yaşındaki eldivenin performansı camiayı da memnun etti. Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır'ı kadrosunda bulunduran Fırtına'nın yedek kalecisi Erce'nin de üst düzey performans sergilemesi bordo-mavilileri gururlandırıyor. Kaledeki bu büyük rekabet 'i de sevindiriyor. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Uğurcan'ı birinci kaleci olarak kullanmaya devam edecek. Çimşir, Uğurcan'ın yokluğunda gözü kapalı şekilde Erce'ye de güvenmenin lüksünü yaşıyor. Uğurcan ile Erce'nin giriştikleri rekabetin yanı sıra saha dışında çok iyi arkadaş olmaları da Trabzonluların keyfini artırıyor.

BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR
Uğurcan Çakır ile Erce Kardeşler'in saha dışında imrenilen bir dostlukları var. Erce, her lig karşılaşmasından önce mevkidaşını motive ediyor. Uğurcan da Erce'nin forma giydiği mücadelelerden önce ona büyük destek veriyor. Maçların bitiminde de onu ilk tebrik eden isim oluyor.
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