26 Ocak 2020, Pazar
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Falcao'dan sakatlık açıklaması
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle 3-0 kazandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanan Falcao maç sonu sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Falcao, ""Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum. İyi oynayan Galatasaray vardı. Attığım gol ve 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Sakatlığı hakkında da konuşan Kolombiyalı yıldız, "Bir rahatsızlık hissettim riske etmek istemedim. MR'dan sonra duruma bakacağız." dedi.
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