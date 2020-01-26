26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Falcao'dan sakatlık açıklaması

Falcao'dan sakatlık açıklaması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda , Emre Akbaba ve 'ün golleriyle 3-0 kazandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanan Falcao maç sonu sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

, 'in 19. hafta mücadelesinde 'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan , ""Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum. İyi oynayan Galatasaray vardı. Attığım gol ve 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Sakatlığı hakkında da konuşan Kolombiyalı yıldız, "Bir rahatsızlık hissettim riske etmek istemedim. MR'dan sonra duruma bakacağız." dedi.

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