Falcao'dan sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle 3-0 kazandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanan Falcao maç sonu sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Falcao, ""Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum. İyi oynayan Galatasaray vardı. Attığım gol ve 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı hakkında da konuşan Kolombiyalı yıldız, "Bir rahatsızlık hissettim riske etmek istemedim. MR'dan sonra duruma bakacağız." dedi.