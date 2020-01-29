Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'de 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi bordo-mavili ekip 35 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler 37 puanla 2. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de şu ana dek 134 maç yöneten 38 yaşındaki Ali Palabıyık bu maçlarda 730 kez sarı kart çıkardı. Palabıyık 31 kez ikinci sarıdan kırmızı kart gösterirken 27 kez direkt kırmızı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem Süper Lig kariyerinde 50 kez penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Ali Palabıyık yönetti. Bu maçların 5'i berabere biterken, diğer iki maçta taraflar birer kez kazandı. Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 OCAK CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 ŞUBAT PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu