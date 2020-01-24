24 Ocak 2020, Cuma
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Yarını izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor galibiyetinin ardından ligde deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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