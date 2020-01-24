Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda penaltı atışları sonrası Yukatel Denizlispor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, pazartesi günü ligde BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavililer, zirve yarışında kayıp yaşamadan bu maçı kazanıp, aynı zamanda sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşmayı hedefliyor.