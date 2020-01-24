24 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Malatyaspor hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

, 'ndaki Denizlispor galibiyetinin ardından ligde deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

, 'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Fırtına Y. Malatya maçıyla bu sezon ilk peşinde haberin devamı

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