Ali Şansalan itiraf etti: Yanlış karar verdim

Denizlispor maçının uzatma bölümünde rakibin çelmesiyle yere yıkılan Nijeryalı yıldız aldatmadan ilk sarıyı, itirazdan da ikinciyi görüp atılmıştı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ın koridorda Trabzonsporlu yöneticilere rastladığı ve "Hatalı bir karar verdim, üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kupada Trabzonspor'un Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmanın uzatma bölümünde büyük bir skandala imza atılmıştı. Fırtına evinde 2-0 yendiği mücadelenin rövanşında rakibine 90 dakika sonunda aynı skorla kaybederken maç uzatmalara gitmişti. Nwakaeme 95'te Tiago Lopes'in çelmesiyle kendini yerde bulmuştu. İzleyenler "İçerideyse penaltı" tartışmaları yaparken hakem Ali Şansalan, şaşırtıcı şekilde Nijeryalı futbolcuya sarı kart göstermişti. Karara sinirlenen 30 yaşındaki yıldız isim bir kart daha görüp oyundan atılmıştı.

'TÜM TÜRKİYE POZİSYONU GÖRDÜ'

Trabzonspor 10 kişi kaldığı mücadelede penaltılar sonucunda Denizlispor'u saf dışı bırakırken maçın hakemi Ali Şansalan'ın koridorda bordo-mavili ekibin yöneticileriyle karşılaştığı öğrenildi. Şansalan'ın burada, Trabzonsporlu idarecilere "Hatalı karar verdim. Üzgünüm" sözleriyle pozisyonda yanlış yaptığını itiraf ettiği kaydedildi. Karadeniz ekibinin yöneticilerinin ise "Tüm Türkiye bu pozisyonda hatalı karar verdiğiniz konusunda birleşti" yorumunda bulunduğu ifade edildi. Trabzonspor Nwakaeme'nin pozisyonu için itiraza hazırlanıyor.

KESİNLİKLE TEMAS VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Anthony Nwakaeme'ye verilen kartın çok yanlış olduğunu söyledi. Ahmet Ağaoğlu "Nwakaeme'ye rakibin kesin teması var. Hadi hakem görmedi, VAR'ın uyarması gerekirdi. Önemli oyuncularımızdan birini, adil olmayan sarı kartlardan kaybettik. VAR sistemi hakemlerin hatalarını indirmek için var. Ancak işe yaramadı. Saha içinde verilen kararın, TFF'ye ya da Tahkim'e yapılan itirazlar ile indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle değerlendireceğiz" diye konuştu.





TFF'YE BAŞVURULACAK

Trabzonspor yönetimi, Anthony Nwakaeme'nin durumunu görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek. Karadeniz ekibi, bu konuda gerekli adımların atılmasını talep edecek.



TARAFTAR TEPKİLİ: BAK ALİ BAK BU FAUL

Bordo-mavili taraftarların maçın hakemi Ali Şansalan'a olan kızgınlıkları sürüyor. Taraftarlar, "Bak Ali bak bu faul" etiketiyle Nwakaeme'ye yapılan hareketi görmeyen Şansalan'a tepki gösteriyor.



RÜŞTÜ REÇBER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş ile 2007 yılında oynadığı mücadelede siyah-beyazlı ekibin kalecisi Rüştü Reçber ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşılaşmanın ardından Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Görüntüler izlendikten sonra 2 maç men alması beklenen tecrübeli eldivene ceza çıkmamıştı.