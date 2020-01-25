25 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Takviye olacak

Takviye olacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

transfer için süreleri olduğunu belirterek “1 veya 2 takviye yapacağız. Özellikle stoper bölgesine ihtiyacımız var” dedi.

Trabzonspor , Denizlispor karşılaşması sonrası eksiklerin göz önüne çıktığını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Takviye yapmamız gerekiyor. 1 veya 2 isim alacağız. Bu transferler gerçekleşirse kadromuz daha da güçlenecek. Ayrıca istediğimiz kadro derinliğini de sağlayacağız. Mevcut oyuncularımız ile rekabet edebilecek, kadro derinliğimize güç katacak isim veya isimler olursa alacağız" dedi. Çimşir, önceki söylemlerini tekrarlayarak "Transfer yapmış olmak için yapmayacağız. Nokta atışı hamleler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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