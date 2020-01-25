25 Ocak 2020, Cumartesi
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Soumaoro’da rakip Genoa
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak için uğraştığı Lille'nin savunma oyuncusu Adama Soumaoro'ya Genoa da talip oldu.
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak için uğraştığı Lille'nin savunma oyuncusu Adama Soumaoro'ya Genoa da talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Lille'e daha yüksek bir teklif sunduğu yazıldı. Fransız ekibinin de oyuncusunu Genoa'ya göndermeye niyetli olduğu detayı paylaşıldı. 27 yaşındaki futbolcunun Lille yönetimi ile görüştüğü belirtildi. Bu temasta "Kariyerime Trabzonspor'da devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.
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