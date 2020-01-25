25 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

En uzun seri peşinde

En uzun seri peşinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

bu sezon en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Bordomavililer bir türlü 4. maçı kazanamamıştı. Karadeniz ekibi, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

bu sezon en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Bordomavililer bir türlü 4. maçı kazanamamıştı. Karadeniz ekibi, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Bu hafta Malatyaspor'u da devirerek bu sezon ilk 4 maçlık serisini yakalamayı hedefliyor. Böylece hem hasretine son verecek hem de zirve yürüyüşünü sürdürecek.
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