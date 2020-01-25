Erce’ye ilk tebrik Uğurcan’dan geldi

Denizlispor ile oynanan kupa maçında Erce Kardeşler penaltılara damga vurmuştu. Maçın ardından Erce'yi ilk tebrik eden isim Uğurcan Çakır oldu.

Denizlispor ile oynanan kupa maçında Erce Kardeşler penaltılara damga vurmuştu. Maç içinde birbirinden güzel kurtarışlar yapan 25 yaşındaki kaleci, penaltılarda da Horozlar'a "Dur" demişti. Maçın ardından Erce'yi ilk tebrik eden isim Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan "Harikaydın. Seni izlemek keyif vericiydi" dedi.



BABAMA ARMAĞAN

Erce Kardeşler, Denizlispor maçında kurtardığı penaltıyı babasına armağan etti. Erce, "Babam beni penaltı kurtaramadığım için çok eleştirirdi. Denizli maçında bunu başardım. Diğeri direkten döndü. 5. penaltılara kalsa ben kullanacaktım. Ayaklarım titriyordu. Oraya kalmaması iyi oldu" dedi.