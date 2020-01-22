22 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Serkan’a düzeltme

Serkan’a düzeltme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Karadeniz ekibinin yeni yıldız adaylarından Serkan Asan, 10 bin TL'ye oynuyor. Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak.

Karadeniz ekibinin yeni yıldız adaylarından Serkan Asan, 10 bin TL'ye oynuyor. Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak. Bordo-mavili yönetim, sezon bittiğinde Serkan Asan'ın maaşına zam yapacak. Genç ismin ile kontratı 2023'te sona eriyor.

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